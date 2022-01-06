{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прямой авиарейс в Бухару откроется из Махачкалы

Полеты будут выполняться с 20 января по четвергам

МАХАЧКАЛА, 6 января./ТАСС/. Аэропорт Махачкалы запускает прямые авиарейсы в Бахару (Узбекистан). Первый рейс предполагается отправить 20 января, сообщила ТАСС пресс-секретарь воздушной гавани Сапура Магомедова.

"С 20 января из международного аэропорта Махачкалы начинаются регулярные вылеты в Бухару - один из древнейших городов Узбекистана и Центральной Азии, через который пролегал Великий шелковый путь",- сказала собеседница агентства. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Red Wings по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100.

"Текущее расписание выглядит следующим образом: вылет из аэропорта Махачкалы в 16:50 мск с прибытием в Бухару в 21:15 по местному времени (длительность полета 2 часа 25 минут), вылет из Бухары в 22:35 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 23:15 мск (длительность полета 2 часа 40 минут)", - добавила Магомедова.

Теги
УзбекистанРоссияДагестан
Протесты в Казахстане
"Аэрофлот" 6 и 7 января отменил рейсы в Казахстан
Рейс из Москвы в Алма-Ату был запланирован на 20:50 мск
Читать полностью