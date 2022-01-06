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Французский регулятор оштрафовал Google и Facebook на €150 млн и €60 млн

Французский регулятор установил, что "сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться"

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала на €150 млн компанию Google и на €60 млн соцсеть Facebook за нарушения при сборе сведений о пользователях. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM.

По его сведениям, речь идет о "практике компаний по использовании cookie ("куки", небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, - прим. ТАСС), которые собирают сведения о пользователях прежде всего для таргетированной рекламы".

Французский регулятор установил, что "сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться".

Как сообщает телеканал, "штраф в размере €150 млн является рекордным для Национальной комиссии по информатике и свободам". Предыдущий максимальный штраф был назначен регулятором в декабре 2020 года и составлял €100 млн. Эта штрафная санкция была также направлена против Google и касалась использования "куки".

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