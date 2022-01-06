"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на рейсы в Казахстан на две недели

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" закрыла продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели, говорится в сообщении перевозчика.

"В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания вернет денежные средства пассажирам всех отмененных рейсов в Казахстан. "Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств", - отмечается в сообщении.