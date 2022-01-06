Стоимость импортного газа на Украине в 2021 году выросла почти в шесть раз

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Средняя стоимость импортного природного газа на Украине за год - декабрь к декабрю - выросла в 5,9 раза и достигла $1184,6 за тыс. куб. м. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

"Государственной налоговой службой Украины вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления в период с 1 по 21 декабря 2021 года. Она составила 32 274,9 гривны или $1184,6 за тыс. куб. м", - говорится в сообщении. В декабре 2020 года, напомнили в ведомстве, средняя стоимость импортного газа составляла $202,5 за тыс. куб. м.

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Это предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

В четверг депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" и заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский заявил, что Украина должна возобновить прямой импорт газа из России, поскольку не может обойтись без российского газа.