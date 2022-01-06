Эксперт: малые города потенциально могут стать самыми комфортными в РФ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Перекос в развитии только агломераций в России допускать нельзя. Необходимо улучшать жизнь в малых и средних городах, которые могут стать самыми комфортными для жизни, считает директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

"Агломерации - это место концентрации: там помимо плюсов - повышения производительности труда, более высокой зарплаты - много минусов, которые создаются в крупнейших городах, и решение этих проблем перекрывает все плюсы - скопление людей, транспортные проблемы, экологическая ситуация. Самая комфортная жизнь в малых и средних городах. С учетом развития интернета, дистанционной работы - это большой плюс, что люди могут жить в таких небольших комфортных городах, но участвовать в общемировом процессе", - сказала ТАСС Ильина.

По ее словам, развивать агломерации удобно в том числе для наращивания жилищного строительства. При этом в России существует около тысячи городов, более чем половине из них требуется возрождение.

"Также я считаю, что новые города в России не надо создавать именно в силу того, что у нас достаточно существующих городов, которые надо привести в более надлежащее состояние. <...> У нас большое количество городов, которые не отличишь один от другого, потому что они создавались в период Советского союза, там самое главное было построить промышленное предприятие и к нему жилье. Если новые города будут создаваться по такому же принципу, то такие города нам не нужны. Лучше восстанавливать старые", - добавила эксперт.