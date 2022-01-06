Индексы Мосбиржи и РТС 6 января снизились на 1,62-2,58%

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Продавцы продолжали доминировать на российском рынке акций в четверг. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 1,62%, до 3 753,29 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,58%, до 1 545,24 пункта.

Доллар по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,36%, - до 76,44 рубля, евро - на 0,49%, до 86,33 рубля.

"К сохраняющейся напряженной ситуации с протестами в соседнем Казахстане добавилась общерыночная коррекция. При этом публикация протоколов последнего заседания ФРС показала, что среди членов регулятора явно превалируют ястребиные настроения, что сулит не только более активное сворачивание QЕ, но и более скорое повышение ставок", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Серьезную просадку в четверг испытали сырьевые товары. Исключением была нефть: сорт Brent перешагнул $82 за баррель.

По мнению Бахтина, относительная слабость российского рынка могла объясняться также приближением длинных выходных, сразу после которых намечены переговоры РФ и США.

Прогноз на понедельник

В понедельник российский рынок будет отыгрывать итоги концовки предыдущей недели на зарубежных рынках. "В США в пятницу выйдет декабрьский отчет по рынку труда, еврозона представит первые оценки потребительской инфляции в конце 2021 года. Отечественные индексы могут вести себя волатильно в начале будущей недели в свете сигналов с переговоров РФ и США", - рассказал Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 10 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 720-3 820 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару на четверг - 75,8-77 рублей.