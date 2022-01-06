Энергоактивы Дагестана планируют консолидировать под управлением "Россетей"

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Все энергетические сети Дагестана планируется консолидировать под управлением ПАО "Россети", сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики со ссылкой на премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

Ранее в четверг сообщалось, что президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Республики Дагестан совместно с компанией "Россети" до марта рассмотреть вопрос об объединении на базе крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, электрических сетей региона и представить предложения по повышению эффективности энергосетей в Дагестане. Соответствующее поручение дано по итогам большой пресс-конференции главы государства.

"Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, говорит о том, что необходимо консолидировать все сети под управлением крупнейшей электросетевой компании ПАО "Россети". Это позволит утвердить высокие стандарты управления электрическими сетями. Задача правительства Республики Дагестан - в первую очередь обеспечить надежность энергоснабжения потребителей электрической энергии и повысить эффективность функционирования энергетической отрасли", - привели в пресс-службе слова Амирханова.

Как уточнили в правительстве Дагестана, в настоящее время в республике существуют восемь территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии. "Помимо этого в республике также наблюдается большое количество сетей, принадлежащих различным собственникам, и бесхозяйных сетей", - добавили в пресс-службе правительства.

По словам Амирханова, все поручения главы государства, связанные с нормализацией ситуации в энергетическом комплексе Дагестана, будут исполнены в срок. В правительстве региона уточнили, что, по поручению главы региона Сергея Меликова, в текущем году с ПАО "Россети Северный Кавказ" была подписана дорожная карта по выявлению, идентификации электросетевых объектов, оформлению прав на них и организации работ по приведению их в соответствие с техническим регламентом. Также разработан и согласован с Минэнерго РФ проект программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана.

Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с вопросами энергетики и изношенности электросетевого комплекса в Дагестане. К главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов (РИА "Дагестан") и рассказал, что энергетические сети в республике сильно изношены и не могут выполнять функциональную нагрузку, которая сегодня необходима.