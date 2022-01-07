В Минторговли Казахстана заявили, что запасов продуктов питания в стране достаточно

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Запасов основных продуктов питания в Казахстане на текущий момент достаточно, власти занимаются обеспечением их бесперебойных поставок. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.

"В целом к настоящему времени ситуация в торговой сфере во многих регионах стабильная, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением ряда торговых объектов в городах Алматы, Талдыкоргане, Уральске, Шымкенте и Таразе, которые пострадали в результате мародерства", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что запасов основных продуктов питания на данный момент остается достаточно. "Создаются все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания", - подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе также заявили об отсутствии причин для беспокойств в связи с возможным дефицитом продовольствия. "Также исключается и не допускается в деятельности торговых объектов спекуляция при установлении цен на продукты питания", - указали в ведомстве.

Кроме того, министерство сообщило о получении многочисленных жалоб от граждан относительно невозможности производить оплату за продукты питания посредством платежных карточек и онлайн. "В связи с контртеррористической операцией заблокирован доступ к интернету, из-за чего возникла невозможность безналичной оплаты за товары в торговых объектах. Просим с пониманием отнестись к вынужденным мерам, которые вызваны целями стабилизации и безопасности, и перейти в этот период к наличным расчетам до полного восстановления работы торговых объектов", - пояснили в пресс-службе.