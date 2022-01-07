В Забайкалье застрахованные посевные площади выросли на 15% в 2021 году

ЧИТА, 7 января. /ТАСС/. Аграрии Забайкальского края в 2021 году застраховали 114 тыс. га посевных площадей - на 15% больше по сравнению с 2020 годом, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Всего в 2021 году 70 забайкальских хозяйств застраховали 114 тыс. га посевных площадей, тогда как по итогам 2020 года 56 аграриев осуществили страхование на территории 99 тыс. га", - приводятся в сообщении слова главы Минсельхоза Забайкалья Дениса Бочкарева.

Как уточнили в ведомстве, спрос на страхование вырос благодаря возмещению части расходов на оформление полисов. Всего в 2021 году для субсидирования 50% страховой премии аграриям, застраховавшим свои посевы, из федерального и краевого бюджетов было предусмотрено 8,4 млн рублей.

Забайкальский край считается территорией экстремального земледелия: регион ежегодно сталкивается с засухой и природными пожарами. Особо серьезный ущерб сельхозпредприятия получили в 2019 году. Тогда масштабные степные пожары уничтожили посевы, пастбища и животных на общую сумму более 820 млн рублей, а летняя засуха погубила посевы на площади почти 40 тыс. га.