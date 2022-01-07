Число социальных предпринимателей в Свердловской области в 2021 году выросло вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Число представителей малого и среднего бизнеса, внесенных в реестр социальных предпринимателей, в 2021 году увеличилось в Свердловской области более чем вдвое - с 35 до 78, сообщила в пятницу ТАСС руководитель Центра инноваций социальной сферы Свердловского фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Людмила Капанина.

"В 2020 году в реестр [социальных предпринимателей] попало 35 предпринимателей, которые соответствовали всем требованиям, в 2021 году - 78 признанных субъектов социального предпринимательства. В 2020 году было порядка 2 тыс. участников всех мероприятий [СОФПП по поддержке социального бизнеса], в 2021 году - порядка 4 тыс. участников", - сообщила Капанина.

Она пояснила, что на тенденцию повлияло укрупнение бизнеса, когда традиционные ниши для малого предпринимательства, например, розничная торговля продуктами, уходят под большие сетевые проекты.

"Сейчас задача для малого и микробизнеса - открыть для себя неочевидные ниши и их реализовывать. К таким нишам относятся социальный бизнес и креативный бизнес", - отметила Капанина, добавив, что важную роль в росте интереса к социальной деятельности сыграла также государственная поддержка.

Наиболее востребованными у социальных предпринимателей региона стали проекты, связанные с детьми - образование, коррекционное обучение, организация лагерей, - а также со здравоохранением. "В 2021 году увеличилась популярность бизнесов, связанных с экологической деятельностью: производство и продажа экотоваров, прием и переработка вторичного сырья. Экологическая тема в прошедшем году даже стала вытеснять проекты, связанные с организацией досуга", - отметил директор СОФПП Валерий Пиличев, добавив, что в настоящее время все существующие региональные меры поддержки социального предпринимательства востребованы и дают хороший результат.

Центр инноваций социальной сферы Свердловской области создан в 2018 году как структурное подразделение СОФПП. Он организует акселерационные программы, вебинары, консультации, конференции, мастер-классы, тренинги. Кроме того, внесенные в реестр социальных предпринимателей субъекты МСП могут претендовать на грантовую поддержку. В 2021 году Министерство инвестиций и развития Свердловской области выбрало семь заявок для получения грантов в форме субсидий.