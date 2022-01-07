Нанесенный бизнесу Казахстана ущерб увеличился до $180 млн

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Ущерб казахстанскому бизнесу от беспорядков, по предварительным подсчетам, увеличился и составляет 78 млрд тенге (порядка $180 млн), сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24".

По информации Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", 6 января примерный ущерб казахстанского бизнеса оценивался в 40 млрд тенге (более $90 млн).

Председатель правления Палаты Аблай Мырзахметов заявил телеканалу, что совместно с Кабмином отрабатываются механизмы восстановления ущерба от погромов.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.