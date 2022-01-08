CNN: в США опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американская администрация опасается, что жесткие санкции в отношении России могут грозить тяжелыми последствиями для экономики Соединенных Штатов и их союзников. К такому выводу, как сообщила в пятницу телекомпания CNN, пришли специалисты Госдепартамента и Министерства финансов США.

Источники CNN из числа американских чиновников отмечают, что администрация президента Джо Байдена до сих пор не определилась с набором санкций, которые Вашингтон готов будет ввести в отношении Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины. По их информации, ограничительные меры могут затронуть российский банковский и энергетический секторы. Кроме того, рассматривается возможность ограничения доступа РФ к торговле долговыми обязательствами, отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и ужесточения мер экспортного контроля.

Как указывают источники CNN, некоторые представители администрации Байдена опасаются, что введение Вашингтоном жестких мер в отношении Москвы может грозить экономическим ущербом для самих США, а также их союзников.

По данным собеседников телекомпании, "в последние недели в Госдепартаменте и Минфине США были проведены по меньшей мере два анализа". Их результаты "свидетельствуют о том, что наиболее жесткие по отношению к России санкции" могут также "нанести ущерб экономикам по всему миру, вызвав скачок цен на газ и нарушив торговые и инвестиционные [связи] Европы с Россией". Кроме того, в администрации опасаются того, что "негативные последствия" антироссийских мер могут "бумерангом ударить по США".

Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил о готовности своей страны и ее союзников к ответным мерам в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, речь идет о возможности применения экономических санкций в отношении РФ, укреплении позиций НАТО, а также продолжении военной помощи Киеву.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.