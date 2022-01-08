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Протесты в Казахстане

Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане превысил $200 млн

В 10 регионах страны выявлено 920 пострадавших субъектов бизнеса

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный бизнесу в Казахстане в ходе беспорядков, составил свыше 88,1 млрд тенге (более $200,4 млн). Об этом сообщили в субботу в Национальной палате предпринимателей Казахстана "Атамекен".

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"Общая сумма ущерба бизнесу, по приблизительным подсчетам, составила более 88,1 млрд тенге. В городе Алма-Ата эта сумма составила 86,8 млрд тенге ($197,4 млн)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в 10 регионах Казахстана выявлено 920 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алма-Ате - 856 субъектов.

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