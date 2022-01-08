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"ЭР-Телеком" планирует отказаться от линейки тарифов в 100 Мбит/сек. и ниже к 2023 году

Вице-президент по развитию и массовому рынку компании уточнил, что объем трафика, потребляемого пользователями сети, растет в среднем на 30-40% в год на статичной базе

ПЕРМЬ, 8 января. /ТАСС/. Компания "ЭР-Телеком холдинг" планирует отменить линейку тарифов со скоростями 100 Мбит/ сек. к началу следующего года. В настоящий момент порядка 40% новых подключений происходит по тарифам выше минимально предлагаемых компанией, сообщил ТАСС вице-президент по развитию и массовому рынку "ЭР-Телекома" Владимир Романив.

"Порядка 40% новых подключений происходит на тарифных планах выше минимальных 100 Мбит/сек. При этом три года назад этот показатель составлял 2-3%. Доведя модернизацию сетей до 90-95%, мы планируем в принципе уйти от тарифных планов ниже 100 Мбит/сек." - сказал Романив, уточнив, что подобного показателя планируется достигнуть до конца 2022 года.

Владимир Романив уточнил, что объем трафика, потребляемого пользователями сети, растет в среднем на 30-40% в год на статичной базе. За последние пять лет этот показатель увеличился примерно в три раза.

"Вопрос потребления кажется незаметным, если постоянно в этом живешь. Но если сравнить пользование интернетом с точки зрения культуры потребления, то разница за последние пять лет принципиальная. Во-первых, сам контент изменился, во-вторых, изменились источники потребления, многие перешли на подписочные сервисы", - сказал Романив.

"ЭР-Телеком холдинг" - ключевой резидент технопарка Morion Digital, российская телекоммуникационная компания, предоставляющая, в том числе, услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей. Компания работает в 567 городах России. Магистральная сеть "ЭР-Телекома" покрывает две трети территории России, обслуживая более 13 млн домохозяйств. Головной офис компании находится в Перми.

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