Опрос: бизнес РФ назвал финстабильность одним из основных приоритетов на ближайшие 3 года

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Около половины (48%) опрошенных российских компаний назвали в качестве главного приоритета в своем бизнесе на ближайшие три года финансовую стабильность. Такие результаты получили Райффайзенбанк и аналитическое агентство B2B International, опросив более 200 российских компаний с объемом годовой выручки свыше 538 млн рублей.

"Почти половина российских компаний назвали финансовую стабильность главным стратегическим приоритетом бизнеса на следующие несколько года. Выход на новые рынки и поиски новых источников дохода, а также рост эффективности - занимают второе (37%) и третье (35%) места соответственно. Только 6% российских компаний назвали "выживание" главным приоритетом в следующие три года", - отмечается в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Также в пятерку главных стратегических приоритетов вошел запуск новых продуктов и сервисов - его назвали главным 30% респондентов. Повышение устойчивости бизнеса оказалось ключевым для 22% опрошенных компаний. При этом, как показало исследование, крупный корпоративный бизнес с большей долей вероятности поставит в топ-3 приоритетов цифровую трансформацию и инновации, а средний бизнес - сокращение затрат и повышение устойчивости.