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Протесты в Казахстане

"Аэрофлот" отменил рейсы в Алма-Ату, Шымкент и Нур-Султан

Все рейсы должны были отправиться вечером 8 января

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, запланированный на 20:55 мск субботы, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

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Кроме того, отменен рейс в казахстанский город Шымкент с вылетом в 21:25 мск, а также рейс в Нур-Султан, который должен был отправиться в 23:20 мск.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.

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