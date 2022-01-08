"Аэрофлот" отменил рейсы в Алма-Ату, Шымкент и Нур-Султан

Кроме того, отменен рейс в казахстанский город Шымкент с вылетом в 21:25 мск, а также рейс в Нур-Султан, который должен был отправиться в 23:20 мск.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.