Стоимость трассы между Черноморским и Кавказским туркластерами рассчитают к 1 мая

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к маю рассчитать предварительную стоимость строительства трассы между Северо-Кавказским и Черноморским туристическими кластерами. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства.

"Минтрансу, Минприроды, Минфину и Минэкономразвития предстоит до 1 мая провести предварительный расчет стоимости строительства автомобильной дороги, соединяющей Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры, определить источники финансирования и эффекты от реализации проекта", - говорится в пресс-релизе о поручениях, которые глава кабмина дал по итогам прошедшей в ноябре 2021 года стратегической сессии по экономическому развитию регионов СКФО.

Кроме того, профильным структурам вместе с руководителями северокавказских регионов поручено до 1 марта проработать вопрос реализации туристических инвестиционных проектов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", определив объем и источники их финансирования.

Ростуризм при разработке федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования приоритетного туристического макрорегиона Кавказ должен также уделить особое внимание развитию инфраструктуры горнолыжных курортов СКФО, сообщили в кабмине.