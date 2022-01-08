Кабмин выделит СКФО до 7,5 млрд рублей на программы развития в сфере энергетики и ЖКХ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кабмин РФ выделит до 7,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет на реализацию программ экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина со ссылкой на протокол стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, которая состоялась 26 ноября.

"На реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ пилотных регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана в федеральном бюджете на ближайшие три года будет предусмотрено до 7,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и ФАС поручено начать обеспечение финансирования с 1 июля 2022 года.

Кроме того, Мишустин поручил регионам до 1 марта представить в Минпромторг и Минэкономразвития предложения по созданию промышленных парков и технопарков с расчетом на действующие меры поддержки.

По итогам рабочих поездок Мишустина в Пятигорске 15 июня 2021 года прошло совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. На совещании обсуждались, в частности, реализация программы социально-экономического развития СКФО, ситуация с оказанием медпомощи, состояние социальной и транспортной инфраструктуры, проблемы инвестиционного климата и перспективы развития туристической отрасли. В июле прошлого года Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. Как пояснял глава министерства Максим Решетников, "по сути, это дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста". Работа над экономическими моделями будет продолжена, отмечал министр. Разрабатывается комплексный подход к развитию субъектов СКФО.

"По каждому региону определены пять ключевых вопросов и столько же прорывных проектов. Они в наибольшей степени смогут оказать влияние на темпы роста выпуска товаров и услуг, повышение доходов жителей и будут способствовать увеличению объемов инвестиций в основной капитал, а также росту численности занятых в экономике", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.