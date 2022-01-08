В Казахстане подтвердили ущерб кинофонду в результате беспорядков в республике

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Министерство культуры Казахстана подтвердило, что в результате массовых беспорядков в городе Алма-Ата был нанесен ущерб золотому фонду кинематографа республики, однако заверило, что большая часть фильмов не пострадала. Об этом сообщило в субботу агентство Тенгриньюс в своем Telegram-канале .

"По информации, полученной от республиканской телерадиокорпорации "Казахстан", киноматериалам, хранившимся в здании их филиала в Алма-Ате, нанесен ущерб, который еще предстоит оценить", - цитирует агентство сообщение Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

"При этом значительная часть золотого фонда кино, ранее переданная на хранение в Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи [КФДЗ], находится в целости и сохранности", - заверили в Минкультуры. Оно напоминает, что в кинофонде КФДЗ хранятся копии 4 698 документальных фильмов, в том числе около 1 000 кинолент студии "Казактелефильм" и 504 художественных фильма.

Телеканал Atameken Business сообщил в четверг, что фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате беспорядков в Алма-Ате. Телеканал также отметил, что в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа. При этом не уточнялось, копии каких именно фильмов пострадали в результате событий в Алма-Ате.

Киностудия "Казахфильм" была основана в 1934 году, находится в Алма-Ате. В советский период на студии были созданы известные фильмы, становившиеся лидерами всесоюзного проката. Среди них - "Конец атамана" (1972, режиссер Шакен Айманов, 30,6 млн зрителей), "Тайны мадам Вонг" (1986, режиссер Степан Пучинян, 30,1 млн зрителей), "Девушка-джигит" (1955, режиссер Павел Боголюбов, 27,8 млн зрителей), "Там, где цветут эдельвейсы" (1966, режиссер Ефим Арон и Шарип Бейсембаев, 25, 3 млн зрителей), "Транссибирский экспресс" (1978, режиссер Эльдор Уразбаев, 23,8 млн зрителей), "Игла" (1988, режиссер Рашид Нугманов, 15,5 млн зрителей).