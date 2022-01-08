Металлургический завод Балаково инвестирует в производство свыше 57 млрд рублей

ТАСС, 8 января. Металлургический завод Балаково в Саратовской области намерен вложить в расширение производства свыше 57 млрд рублей до 2025 года, построив комплекс производства кислорода и освоив технологию переработки цинкосодержащего сырья. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Металлургический завод Балаково реализует ряд крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 57 млрд рублей, способствующих созданию более 2 000 рабочих мест к 2025 году", - сообщила собеседница агентства.

По данным министерства, предприятие в 2020 году приступило к строительству комплекса универсального рельсобалочного стана мощностью 1,2 млн тонн продукции в год с объемом инвестиций порядка 47 млрд рублей. Проект планируется реализовать в течение пяти лет, создав 1 800 рабочих мест. Еще 120 рабочих мест появятся при реализации в 2021-2024 годах проекта по освоению технологии переработки цинкосодержащего сырья и производства оксида цинка. Объем инвестиций по этому направлению составит более 3,8 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

"В целях обеспечения новых производственных комплексов техническими инертными газами реализуется проект по строительству комплекса производства кислорода и разделения воздуха с объемом инвестиций более 1,3 млрд рублей, созданием 55 рабочих мест, срок реализации - 2021-2024 годы", - добавили в ведомстве.

Металлургический завод Балаково - это передовой мини-завод мощностью более 1 млн тонн сортового проката в год. Предприятие расположено в городе Балаково Саратовской области. Как сообщается на сайте компании, это первый производитель проката в Приволжском федеральном округе и передовое предприятие электрометаллургической отрасли России.