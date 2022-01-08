СМИ: США сообщили партнерам, что не поддерживают Восточносредиземноморский газопровод

АФИНЫ, 8 января. /ТАСС/. США уведомили Грецию, Кипр и Израиль, которые договорились о будущем строительстве Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline), что не поддерживают данный проект. Об этом сообщает в субботу греческий информационный портал Defence-point.gr.

По его информации, Вашингтон направил в столицы трех стран неофициальный документ, в котором заявил, что не поддерживает строительство этого трубопровода "как по экологическим, так и по экономическим причинам". Американская администрация также подчеркивает, что этот проект провоцирует напряженность в регионе.

Как отмечает портал, позиция США вызывает реакцию со стороны заинтересованных государств, а в отношении Греции и Кипра проблема еще больше, поскольку обе страны остаются верными союзниками США и никогда не создавали Вашингтону проблем, в отличие от Турции. Онлайн-издание также замечает, что средства на строительство трубопровода у США не запрашивались - проект будет поддерживаться Евросоюзом и компаниями, которые проводят поисково-разведочные работы в Восточном Средиземноморье.

По оценке портала, такая позиция Вашингтона связана с решением избегать конфликтов с нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до выборов в этой стране, которые намечены на июнь 2023 года.

"Американцы надеются, что действующий президент потерпит поражение и они избавятся от него демократическим путем. Однако в контексте этой плохой и тупиковой политики они ставят под угрозу свои отношения с тремя своими верными союзниками: Израилем, Грецией и Кипром", - полагает Defence-point.gr.

Проект строительства газопровода

Соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода было подписано 2 января 2020 года в Афинах тремя сторонами: Грецией, Кипром и Израилем. Предполагается, что новый трубопровод позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, а в будущем, возможно, довести газ до Италии.

Длина газопровода составит 1 900 км, из которых 1 300 км будет проложено под водой и 600 км - по суше. Проектная мощность EastMed pipeline составляет 10 млрд куб. м газа ежегодно.