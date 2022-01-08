Reuters: генсек германских социал-демократов призвал разделять Nord Stream 2 и политику

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт рассчитывает, что рано или поздно споры вокруг "Северного потока - 2" закончатся, и призывает не связывать вопрос с политическими разногласиями с Россией. Об этом он заявил в субботу в интервью агентству Reuters.

"Северный поток - 2", так сказать, почти подключен к сети, и лишь отсутствие легальных разрешений мешает окончательному старту работы", - отметил он.

"На каком-то этапе в этой дискуссии наступит мир в политическом и юридическом плане", - добавил политик.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".