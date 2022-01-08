Reuters: генсек германских социал-демократов призвал разделять Nord Stream 2 и политику

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт рассчитывает, что рано или поздно споры вокруг "Северного потока - 2" закончатся, и призывает не связывать вопрос с политическими разногласиями с Россией. Об этом он заявил в субботу в интервью агентству Reuters.
"Северный поток - 2", так сказать, почти подключен к сети, и лишь отсутствие легальных разрешений мешает окончательному старту работы", - отметил он.
"На каком-то этапе в этой дискуссии наступит мир в политическом и юридическом плане", - добавил политик.
О ситуации вокруг "Северного потока - 2"
Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".
Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить новые документы. Оно не может запретить прокачку газа, но если процесс начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства высказал уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.