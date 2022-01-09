"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на рейсы в Казахстан до 20 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" закрыла продажу авиабилетов в Казахстан на рейсы, запланированные до 20 января, говорится в сообщении компании. Также закрыта продажа авиабилетов на рейсы, запланированные из Казахстана в Россию до 21 января. Кроме того, перевозчик отменил все собственные рейсы из Москвы в Казахстан до 10 января, а из Казахстана в Россию - до 11 января.

"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из/в Республики Казахстан", - отмечается в сообщении компании.

"Аэрофлот" начал отменять рейсы в Казахстан с 5 января. "В настоящий момент пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат денежных средств по месту оплаты перевозки. Также Аэрофлот предлагает однократно перенести сроки перевозки из/в Казахстан, если она затрагивает период 05.01.2022 - 20.01.2022, на рейсы под кодом SU по тому же маршруту и в том же классе обслуживания на любые другие даты, но в пределах срока действия билета, без каких-либо доплат", - отмечается в сообщении перевозчика.