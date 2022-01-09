В Томске планируют создать производство компонентов для негорючих материалов в 2024 году

ТОМСК, 9 января. /ТАСС/. Компания "Новохим" планирует открыть в Томске в 2024 году импортозамещающее производство антипиренов - веществ, которые добавляют в лакокрасочную продукцию и отделочные материалы, чтобы сделать их негорючими. Антипирены, которые сейчас РФ импортирует из Китая, будут производиться по отечественной технологии в объеме до двух тыс. тонн в год, что позволит закрыть до 60% потребности России, сообщил ТАСС директор "Новохима" Андрей Князев.

В 2020 году "Новохим" совместно с Инжиниринговым химико-технологическим центром Томского госуниверситета (ИХТЦ ТГУ) запустили в тестовом режиме первое в России импортозамещающее производство безгалогенных антипиренов объемом 20 тонн. Технология их получения была разработана совместно с химиками ТГУ, в ее основе лежит применение солей фосфорной кислоты, что позволяет проще, безопаснее и дешевле получать антипирены из российского сырья.

"Сейчас рынок антипиренов в России переживает встряску, Китай сокращает объемы производства фосфора и экспорт антипиренов. Мы видим сокращение импорта и рост цен на антипирены в РФ, поэтому участники рынка ищут новых поставщиков, новых производителей. Мы готовы предложить рынку антипирены, не уступающие по качеству", - сказал Князев.

Он уточнил, что "Новохим" арендовал у областной администрации участок на северной территории промпарка Томска, чтобы построить завод проектной мощностью две тыс. тонн в год. Производство позволит закрыть до 60% потребности России в данных веществах. В ближайшее время начнется проектирование и получение всех необходимых разрешений для его создания. Открыть завод планируется в 2024 году.

"В основном полифосфат аммония (вещество, которое планируется производить - прим. ТАСС) используется в огнестойкой лакокрасочной продукции, которая необходима для покраски металлов, используемых в строительной отрасли - при воздействии высокой температуры такая краска вспучивается и не дает деформироваться металлоконструкциям определенное время. Когда строят высотное здание, то все металлоконструкции красят специальной краской. Именно она дает зданию выстоять при пожаре нужное количество времени для эвакуации людей", - сказал Князев.

Как сообщил ТАСС директор ИХТЦ ТГУ Алексей Князев, вещества по российской технологии уже заинтересовали производителей лакокрасочной продукции в РФ и ближнем зарубежье, ведутся переговоры об их поставках в Тюмень и Гродно (Белоруссия). Представителям химпроизводств уже предоставлены образцы для анализа качества. Он отметил, что в 2021 году цены на вещества выросли в среднем в три раза в связи с сокращением производства в Китае.