В Казахстане заявили, что запасов основных продуктов питания в стране достаточно

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Власти Казахстана обеспечивают бесперебойные поставки продовольствия в регионы страны, запасов основных продуктов питания достаточно. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.

"Запасов основных продуктов питания в стране достаточно. В настоящее время министерством торговли совместно с акиматами [администрациями регионов] и торговыми объектами обеспечивается бесперебойная поставка продовольственных товаров к населенным пунктам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в большинстве регионов работа торговых объектов в населенных пунктах продолжается в штатном режиме по графикам, определяемым местными исполнительными органами. На ряде объектов принимают платежи через платежные банковские системы.

"В ряде населенных пунктов продолжаются перебои в работе некоторых торговых объектов, пострадавших в результате мародерства. Также продолжают оставаться закрытыми отдельные торговые объекты в местах, где еще проходят активные действия антитеррористической операции", - пояснили в министерстве. Там уточнили, что Агентство по защите и развитию конкуренции ежедневно мониторит цены на продукты.

В свою очередь в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что в регионах и городах страны со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС, поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа стабилизированы, нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме.