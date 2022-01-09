БУЭНОС-АЙРЕС, 9 января. /ТАСС/. Инфляция в Венесуэле в 2021 году составила 686,4%, что в четыре раза меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Центробанка южноамериканской республики, опубликованные в субботу.

С сентября по декабрь месячный рост потребительских цен в стране не превышал 10%, впервые с апреля 2017 года. Еще в январе прошлого года инфляция в месячном выражении составляла 46,6%.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. В 2020 году рост цен составил 2 959,8%. В начале января этого года президент страны Николас Мадуро заявил, что "Венесуэла выходит из состояния гиперинфляции".