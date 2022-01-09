AP: Россия может попасть под санкции США, сравнимые с рестрикциями против Кубы и КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут добавить Россию в список стран, к которым применяются самые суровые ограничительные меры, в случае нападения той на Украину. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

По его сведениям, экспортные ограничения в случае российской агрессии по отношению к Киеву могут быть сравнимы с теми, что применяются США к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану. "Мы в координации с нашими союзниками и партнерами немедленно нанесли бы суровые и из ряда вон выходящие убытки для российской экономики, в том числе ее финансовой системе и секторам, которые Кремль оценивает как критически важные", - приводит агентство слова одного из американских чиновников.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская администрация рассматривает вариант ограничения экспорта в РФ высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО. Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

Представитель администрации США высокого ранга сообщил в субботу на брифинге, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, что РФ столкнется "с финансовыми и экономическими санкциями" и дипломатическими последствиями в случае агрессии против Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.