{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

Биржевой комитет в Казахстане призвал приостановить торги на товарных биржах

По данным ведомства, вопрос возобновления торгов будет рассмотрен после стабилизации ситуации в стране

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана рекомендовал приостановить торги на товарных биржах до стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба АЗРК.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"8 января 2022 года Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан провел заочное заседание. С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вопрос возобновления торгов будет рассмотрен после стабилизации ситуации в стране.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Эксперты: до двух третей компаний в РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
Более 19% работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников еще в декабре 2021 года, отметили специалисты в сфере рекрутинга
Читать полностью