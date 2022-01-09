Биржевой комитет в Казахстане призвал приостановить торги на товарных биржах

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана рекомендовал приостановить торги на товарных биржах до стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба АЗРК.

"8 января 2022 года Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан провел заочное заседание. С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вопрос возобновления торгов будет рассмотрен после стабилизации ситуации в стране.