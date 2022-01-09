Посещаемость российских фитнес-клубов в новогодние праздники выросла на 9%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские фитнес-клубы зафиксировали увеличение посещаемости в среднем на 9% за время новогодних праздников. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, приводя данные, основанные на опросах владельцев фитнес-объектов в 32 регионах.

"За первую неделю января посещаемость фитнес-клубов увеличилась в среднем на 9% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2021 года - многие предпочли воспользоваться новогодними выходными с пользой для здоровья", - рассказала она.

При этом, по ее словам, отмечается "слабая динамика по продлению действия клубных карт" - в среднем этот показатель ниже на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

Также Национальное фитнес-сообщество оценило интерес россиян к получению налогового вычета за занятия физкультурой и спортом, что стало доступно с 2022 года. "На данный момент лишь около 2% желающих потребителей готовых воспользоваться спортивным налоговым вычетом", - отметила Силина.

Обычно поле новогодних праздников россияне стремятся привести физическую форму в норму и идут в фитнес-клубы, поэтому "сейчас представители отрасли с нетерпением ожидают активности рынка", добавила собеседница агентства.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.