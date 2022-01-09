В ЕК заявили, что строительство новых АЭС в Европе потребует €500 млрд инвестиций

"Для достижения углеродной нейтральности нам действительно необходимо перейти на новую ступень в производстве декарбонизированной электроэнергии в Европе, учитывая, что спрос на электричество удвоится за тридцать лет! Это предполагает значительные инвестиции для увеличения производственных мощностей подобных видов энергетики: атомной и возобновляемой", - сказал Бретон.

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Страны ЕС должны привлечь около €500 млрд инвестиций до 2050 года для обеспечения строительства и работы атомных электростанций (АЭС) нового поколения. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Le Journal du Dimanche , опубликованном в воскресенье.

"Только существующие атомные электростанции потребуют €50 млрд инвестиций к 2030 году и €500 млрд к 2050 году для реакторов нового поколения! То есть на эти усилия потребуется около €20 млрд ежегодно", - констатировал он. В этой связи Бретон напомнил, что Еврокомиссия выступает за включение атомной отрасли в так называемую зеленую таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе.

По словам еврокомиссара, несмотря на отсутствие единого мнения внутри Евросоюза по поводу включения АЭС в таксономию - некоторые страны, включая Германию, все еще привержены использованию газа - подразумевается продление срока службы большинства из 103 функционирующих на территории ЕС атомных реакторов. Разработка и строительство реакторов нового поколения, в том числе EPR (European Pressurised Reactor, "Европейский водоводяной реактор"), будет вестись до 2045 года. "Их можно будет строить и после 2045 года при условии, что заявки на разрешение строительства будут подписаны до 2045 года", - уточнил он.

В случае успешного согласования принципов таксономии внутри ЕС, она будет также охватывать и компактные модульные реакторы нового поколения. При этом она "не предусматривает каких-либо временных ограничений" для будущих установок нового поколения, производящих меньше отходов, чем нынешние, добавил еврокомиссар. Он добавил, что сейчас в ЕС 26% электроэнергии производится на атомных электростанциях, однако после завершения "зеленого" перехода к 2050 году их доля сократится до 15%.

Что касается возобновляемых источников, то данная сфера энергетики, по словам Бретона, потребует еще больших вложений, до 65 млрд евро ежегодно. Еще €45 млрд в год потребуется привлекать на создание дополнительной инфраструктуры, необходимой для работы таких электростанций. При этом еврокомиссар не уточнил, на протяжении какого периода потребуется осуществлять такие вложения.