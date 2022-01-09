Опрос: около 20% россиян вернули кешбэк за туры по России и путевки в детские лагеря

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Программами кешбэка за поездки по России и за путевки в детские лагеря воспользовались 19% россиян. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты" на площадке VK в декабре 2021 года.

"Благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" можно получить кешбэк 20% за поездку по России, а также кешбэк 50% от стоимости путевки в детский лагерь. Согласно опросу, 19% уже россиян возвращали кешбэк от стоимости путевки ребенка в оздоровительные лагеря или от стоимости бронирования тура или размещения в гостинице", - говорится в сообщении.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря 2021 года приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. Согласно результатам опроса, 60% россиян знают о нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", а программы кешбэка и проект "Развитие туристической инфраструктуры" стали его самыми узнаваемыми мерами по итогам 2021 года.

Около половины (47%) россиян считают, что внутренний туризм в России развивается, 26% сказали, что на рынке стало больше туристических предложений. Еще 23% граждан отметили, что появилось больше понятной информации о туристических услугах и местах, которые можно посетить. Оценили соотношение цены и качества предоставляемых услуг 10% респондентов, отметила заместитель генерального директора по коммуникационным проектам АНО "Национальные приоритеты" Ирина Осадчая.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. АНО "Национальные приоритеты" учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.