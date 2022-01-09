СМИ: Япония активизирует участие в международной потребительской выставке на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 9 января. /ТАСС/. Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) позволит активизировать участие стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Китайской международной выставке потребительских товаров на острове Хайнань. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", после вступления в силу этого многостороннего соглашения на выставке заметно усилят присутствие японские компании.

По сведениям организаторов масштабного мероприятия, которое 12-16 апреля будет проходить в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня), площадь экспозиций в текущем году увеличится на 25%, до 100 тыс. кв. метров. Стенды предприятий Японии займут 2,1 тыс. кв. м. На них, как обещают заинтересованные коммерческие организации, будет представлен еще более широкий перечень продукции, чем в прошлом году.

Предполагается, что на этот раз в выставке примут еще более активное участие японские предприятия малого и среднего бизнеса. Согласно официальным данным, в 2021 году они продемонстрировали на Хайнане 2,9 тыс. товаров и 87 торговых марок.

Первая Китайская международная выставка потребительских товаров прошла 7-10 мая в Хайнаньском международном выставочном центре в Хайкоу, в ней участвовали представители 70 стран и регионов, свыше 2,6 тыс. премиальных брендов и более 1,5 тыс. компаний. Мероприятие привлекло порядка 240 тыс. посетителей.

В ноября 2020 года представители Китая и еще 14 стран на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились о создании ВРЭП. 1 января 10 государств - членов соглашения, включая КНР, объявили о его вступлении в силу. Предполагается, что благодаря постепенному снижению торговых барьеров произойдет усиление региональной интеграции и будет ускорен процесс восстановления мировой экономики.