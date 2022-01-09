В Кабардино-Балкарии привели к нормативам почти 200 км дорог

НАЛЬЧИК, 9 января. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии в 2021 году специалисты привели в нормативное состояние около 195 км дорог, что на 20% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

"По итогам 2021 года в Кабардино-Балкарской Республике привели в нормативное состояние около 195 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, что на 35 км больше показателей 2020 года", - сказали в министерстве.

Как отмечается, из указанного количества 117 км автодорог регионального и местного значения отремонтировано в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в том числе 102 км автодорог регионального значения. Кроме того, обустроено порядка 60 км линий наружного освещения и 10 км барьерного дорожного ограждения. "Что также на 20 км и 4 км больше, чем в прошлом году соответственно", - пояснили в министерстве.

По данным пресс-службы, в 2021 году в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения установлено 50 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД и обустроено 243 пешеходных перехода по новым национальным стандартам на региональной сети автодорог, что на 105 больше чем в прошлом году.