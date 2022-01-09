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"Аэрофлот" возобновит полеты между Москвой и Нур-Султаном с 10 января

Кроме того, компания возобновит продажи билетов на рейсы в Казахстан
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" 10 января возобновит полеты между Москвой и Нур-Султаном, говорится в сообщении перевозчика.

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"Аэрофлот" выполнит рейсы SU1956/1957 Москва - Нур-Султан - Москва, ранее запланированные в расписании на 09 января. В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 04:00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана - на 12:05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно. Просим пассажиров прибывать в аэропорт вылета за 3-4 часа для своевременного прохождения предполетных формальностей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, "Аэрофлот" возобновит продажи авиабилетов в Казахстан с 10 января. "Временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы Аэрофлота в Казахстан и обратно, запланированные в расписании до 20 января 2022 года (вылеты из Российской Федерации), до 21 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан) для целей размещения пассажиров ранее отмененных рейсов. Открытие свободной продажи на рейсы планируется с 10 января 2021 года", - отмечается в сообщении.

В новость внесена правка (17:48 мск) - уточняется дата

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