Yomiuri: Япония и США намерены создать структуру регулирования экспорта технологий в Китай

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Япония и США планируют создать новую структуру, которая будет заниматься строгим регулированием экспорта в Китай, в первую очередь современных технологий и технологий, связанных с искусственным интеллектом. Об этом в понедельник сообщила крупнейшая газета Японии Yomiuri.

По данным правительственных источников издания, предполагается, что эта структура будет также тесно сотрудничать с европейскими странами, "разделяющими ценности" Японии и США в этом вопросе. В настоящее время прорабатывается список конкретных экспортных товаров и технологий, по данным газеты, в него могут войти оборудование для производства полупроводников, технологии квантовой криптографии и искусственного интеллекта.

Подчеркивается, что главная цель этой инициативы - помешать Китаю реализовывать стратегию применения в военно-промышленном комплексе продвинутых технологий, обычно используемых в гражданских целях.