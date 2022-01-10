Власти Хакасии ожидают увеличения объема частных инвестиций в туризм на треть

ТАСС, 10 января. Власти Хакасии рассчитывают в 2022 году привлечь в туристическую отрасль республики 450 млн рублей частных инвестиций, что на треть больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития Виктор Богушевич.

"Ожидаем в 2022 году не менее 450 млн рублей частных инвестиций в туристическую отрасль. При условии отсутствия влияния на бизнес ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщил Богушевич, добавив, что в 2021 году, по предварительным оценкам, объем инвестиций составил порядка 345 млн рублей. Таким образом, прогнозируемое увеличение объема частных вложений в туристическую отрасль в 2022 году составляет 30%.

Подводя итоги 2021 года, Богушевич отметил, что самым главным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве с Корпорацией "Туризм. РФ". "По сути, это официальное признание республики как туристически привлекательного направления на российском рынке туриндустрии", - подчеркнул он. Совместно с Корпорацией планируется сотрудничать в реализации четырех проектов: создание всесезонного туристического центра "Поднебесье", комплексное развитие территории с. Приисковое, развитие горнолыжного курорта "Гладенькая", реконструкция санатория "Курорт "Озеро Шира". В конце января в республику приедут специалисты корпорации для детального изучения территорий.

В 2021 году в Хакасии была разработана стратегия развития внутреннего туризма до 2035 года. Ранее сообщалось, что в рамках нее планируется привлечь до 2035 года 50-60 млрд рублей частных инвестиций.