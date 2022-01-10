В Омске объекты недостроенного метрополитена планируют отдать под трамвайную сеть

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Власти Омской области намерены использовать объекты метрополитена в Омске, достройка которого была признана нецелесообразной, для расширения трамвайной сети и соединения правого берега с левым. Об этом сообщил ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков.

"Мы в любом случае от метро уходим, было принято решение на федеральном уровне. Инфраструктуру будем использовать, чтобы сделать транспортное кольцо, соединение левого и правого берега. <…> Мы не загоним ни автобус, ни троллейбус в метромост, поэтому речь сейчас ведется о трамвае", - сказал Бурков.

Омская трамвайная сеть была запущена в эксплуатацию в 1936 году. В 1978 году трамвай был пущен в левобережные районы города. В 1990-е годы местные власти приняли решение убрать трамвай с тех центральных улиц, где рельсы были проложены прямо на проезжей части. Были демонтированы пути на площади Ленина и улице Гагарина, убрана ветка, ведущая к нефтеперерабатывающим предприятиям города. С 2007 года этот вид транспорта перестал ходить через мост им. 60-летия ВЛКСМ в левобережные районы Омска.

Омский метрополитен строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен.

Решение о строительстве Омского метрополитена было принято в конце 1980-х годов. В 1992 году строить его начали с юго-восточного конца города. После проходки тоннелей длиной 820 метров между станциями "Туполевская" и "Рабочая" в 2003 году объект заморозили, решив начинать с другого конца - между густонаселенными районами левобережья и центром Омска. К настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей. Станции "Кристалл" и "Заречная" не достроены. Готовность первой линии метрополитена оценивается в 35,9%.