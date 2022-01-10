Представитель РФ в МВФ назвал кредитную программу Аргентины самой позорной в истории фонда

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Международный валютный фонд (МВФ) допустил огромное количество ошибок в рамках кредитной программы для Аргентины и должен нести за них ответственность. Об этом заявил в интервью ТАСС российский исполнительный директор в МВФ, дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

"Наверное, это самая позорная программа за всю историю фонда. По политическим мотивам в 2018 году фонд предоставил Аргентине огромный кредит, в общей сумме примерно на $57 млрд. Программа полностью провалилась, фактически фонд занимался финансированием оттока капитала", - подчеркнул представитель РФ в фонде. Программа окончательно провалилась осенью 2019 года, Аргентина успела получить примерно $44 млрд. Практически все эти средства пошли на погашение кредитов частных инвесторов, в основном американских инвестиционных фондов.

"Финансовые рынки имеют сегодня такую власть, что они, по сути, могут диктовать экономическую политику правительствам всех стран. Аргентина является конкретным примером. Приближались выборы 2019 года, обозначилась возможность прихода левой оппозиции к власти, частные инвесторы начали волноваться и выводить средства из Аргентины. Программа фонда была изначально политически мотивирована, цель состояла в том, чтобы помочь президенту [Маурисио] Макри одержать победу на предстоящих выборах", - отметил Можин. Он напомнил, что занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп открыто заявил о продолжительных хороших отношениях с семьей Макри и необходимости поддержать его. "Все эти $44 млрд ушли на погашение кредитов частных инвесторов, они смогли уйти без потерь, даже получив прибыль. Это продолжалось полтора года - с июня 2018 года вплоть до осенних выборов 2019 года, на которых Макри проиграл", - рассказал дуайен совета директоров фонда.

"Фонд допустил огромное количество ошибок в разработке этой программы, результатом чего стало замещение долга частным инвесторам неподъемным краткосрочным долгом Аргентины перед МВФ, который к тому же, согласно уставу фонда, невозможно реструктурировать. По сути дела, фонд финансировал отток капитала из Аргентины. Уже в 2022-2023 годах Буэнос-Айрес должен будет выплатить фонду примерно по $20 млрд в год. И это при том, что общий объем валютных резервов Центрального банка Аргентины составляет менее $10 млрд . Это означает неизбежный дефолт Аргентины. Полный провал программы", - заявил Можин.

"Фонд, допустив эти ошибки, несет ответственность за то плачевное состояние аргентинской экономики, которое наблюдается в настоящее время. У нового правительства сейчас нет денег на погашение долга. Уже в который раз фонд действовал в интересах частных инвесторов, а не народа страны, не в интересах аргентинцев", - подчеркнул дуайен совета директоров организации. Он рассказал, что в результате оттока капитала и обесценения валютного курса уровень инфляции в Аргентине достиг 50%, значительно вырос уровень бедности населения.

Ответственность фонда

Представитель РФ в МВФ считает, что Буэнос-Айресу может потребоваться "новая программа, чтобы фонд сам себя рефинансировал, то есть выдавал новые кредиты на погашение старых долгов". "Надо было сразу вводить мораторий на все платежи по долгам частным инвесторам и добиваться реструктуризации этих долгов. Фонд обязан найти выход из положения, выход, который был бы в пользу народа Аргентины. Фонд несет ответственность за то, что он там натворил. В случае дефолта Аргентине светит еще как минимум одно потерянное десятилетие. Из этого будет очень сложно вылезти", - заключил он.

Аргентина входит в число стран с самой высокой инфляцией. В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он заявил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиваться и погасить долги. На данный момент соглашение с фондом пока не достигнуто.