Власти Крыма заключили соглашения, планировавшиеся к подписанию на Ялтинском форуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Власти Крыма заключили все соглашения, которые планировали подписать в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), не состоявшегося в минувшем году из-за коронавируса, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Крым" Дмитрий Ворона.

Предполагалось, что на ЯМЭФ-2021 подпишут соглашения на сумму 40 млрд руб. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом форум, планировавшийся на 4-6 ноября, был отменен.

"Все, что мы планировали подписать на Ялтинском международном экономическом форуме, мы уже реализовали в рамках конкретных инвестиционных соглашений. Соглашения о намерениях, которые мы собирались подписать на ЯМЭФ, такие как создание горнолыжного курорта, мы сейчас реализуем и к следующему форуму, я думаю, уже выйдем на конкретные результаты", - сказал Ворона.

Гендиректор корпорации привел в пример подписание соглашения о реализации крупного инвестпроекта по возрождению традиций императорского курорта "Мойнаки" в Евпатории, в который будет вложено 35 млрд руб. "Проекты по "Ялта-парку" и "Фонду "Спорт", которые мы подписывали в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), также уже реализовались в инвестиционные соглашения. На ПМЭФ мы также подписали соглашение о намерениях строительства жилищного комплекса современного класса в Партените (поселок под Алуштой), мы этот контракт в октябре-ноябре также заключили", - сказал Ворона.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии.