Благоустройство видовых площадок и пути к Ласточкиному гнезду - Крым ждет приток туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Власти Крыма намерены в 2022 году благоустроить видовые площадки вдоль Южнобережного шоссе, пешеходный проход к замку "Ласточкино гнездо", а также расположенные вдоль этой живописной трассы автобусные остановки советских времен. Инфраструктуру, уровень сервиса и качество услуг повышают на полуострове, чтобы через три года принимать не менее 10 млн туристов, сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Разработан комплекс мер по развитию туристской отрасли региона. Это и развитие туристской инфраструктуры, повышение уровня туристского сервиса и качество туристских услуг, обеспечивающие к 2025 году приток туристов не менее чем 10 млн человек в год. В 2022 году в Крыму планируется благоустройство целого ряда общественных пространств в курортных регионах. В том числе видовые площадки вдоль трассы Симферополь - Алушта - Ялта общей площадью более 15 тыс. кв. метров", - сказал Волченко.

Он уточнил, что "это видовые площадки на Южнобережном шоссе, включая реконструкцию систем освещения, создание фотозон, мощение в поселках Гурзуф, Кореиз, городе Алупке, поселке Симеиз, благоустройство пешеходной зоны от парковки к замку-дворцу "Ласточкино гнездо" и видовой площадки в Большой Ялте". "Отдельно прорабатывается вопрос по реконструкции остановок времен СССР на трассе Симферополь - Ялта - Севастополь, в частности, в поселках Гурзуф и Партенит, в районе Международного лагеря "Артек" и других. Инициируется вопрос организации схем движения транспорта и благоустройство сети подъездных дорог к туристским объектам с устройством перехватывающих парковок в курортных населенных пунктах", - добавил Волченко.

Отдельные проекты развития предусмотрены для Ялты, Феодосии и Керчи, рассказал он. "Также в разработке реконструкция и ремонт набережных в Феодосии, Алуште. Ведутся предпроектные проработки реализации проекта "Золотые пески России" в Евпатории. Планируется развитие малоосвоенной территории общей площадью более 100 га в евпаторийском регионе со строительством протяженной набережной и обустройством пляжных территорий длиной - более 11 км. Ведутся предпроектные работы и проектирование набережных и в целом комплексов берегоукрепительных сооружений в ряде населенных пунктов Черноморского района, в поселках Николаевка и Гурзуф", - сообщил Волченко.

Цены и качество

Волченко уточнил, что "цены в средствах размещения в этом году сопоставимы со стоимостью прошлых новогодних праздников". При этом люксовый сегмент традиционно на праздники, как и в высокий курортный сезон, занят до 100%, отметил министр. "Но ценообразование на сезон 2022 на данный момент в большинстве средств размещения только формируется", - рассказал он.

Министр считает, что общая задача представителей курортной отрасли регионов России - выстроить реальную систему классификации отелей в стране, чтобы турист понимал, какой набор "опций" он получит, если выбирает "три", "четыре" или "пять звезд".

Разработан, согласован со всеми заинтересованными федеральными органами и находится в правительстве России для внесения в Госдуму проект закона, который введет понятие "гостевые дома". Это позволит ввести в легальный оборот минимум 70 тыс. номеров, в которые уже вложены инвестиции. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней в первый год легализации "гостевых домов" только в республике Крым составят не менее 600 млн рублей, добавил Волченко.

Рекорды турпотока

Волченко со ссылкой на данные ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщил, что турпоток в Крым за 2021 год превысил показатель 2019 года на 28%. По его словам, ведется активная работа по увеличению номерного фонда в республике путем строительства нового и реновации существующего.

"Для Крыма крайне нужны 4-5 тыс. номеров уже в ближайшей перспективе. Из них как минимум 3,5 тыс. уже будут введены в обозримом будущем, а в течение пяти лет еще порядка 20 тыс. номеров. В том числе благодаря правительственной программе льготного кредитования для гостиничной сферы по ставке 3-5%. Одним из самых ярких примеров реализации проектов в рамках госпрограмм станет открытие к 2025 году в городском округе Саки многофункционального курортного комплекса Alean Family Resort на две тыс. номеров категории "четыре" и "пять" звезд", - сообщил Волченко.

В рамках программы льготного кредитования в 2022 году запланированы инвестиционные проекты по созданию новых и реновации существующих гостиничных и санаторных комплексов.