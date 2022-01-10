Кузбасс не освоил почти 800 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот в 2021 году

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса не смогли освоить почти 800 млн рублей, выделенных региону в 2021 году из резервного фонда правительства России на предоставление жилья детям-сиротам. Губернатор Сергей Цивилев обратился в Минпросвещения России с инициативой о переносе финансирования на 2022 год, сообщили в министерстве образования региона в ответ на запрос ТАСС.

В апреле 2021 года правительство России выделило Кемеровской области дополнительно 1 млрд рублей на приобретение 746 жилых помещений для детей-сирот, общая сумма годового финансирования на эти цели в регионе составляла в общей сложности более 1,9 млрд рублей. В конце 2021 года заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин заявил, что Кузбасс входит в число наиболее проблемных регионов по предоставлению жилья детям-сиротам в Сибири и на Дальнем Востоке.

"В условиях роста цен на жилые помещения, с учетом нормативных сроков строительства многоквартирных жилых домов освоить в полном объеме средства резервного фонда до конца 2021 года, к сожалению, не представляется возможным. В связи с этим губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым направлено письмо министру просвещения России Сергею Кравцову о рассмотрении вопроса об отзыве неосвоенных средств резервного фонда в сумме 797,3 млн рублей с передачей указанного лимита Минстрою России с целью выделения указанных средств Минстроем России Кузбассу в 2022 году", - говорится в ответе на запрос.

Власти поясняют, что при выделении региону федеральной субсидии учитывалась стоимость 1 кв. м жилья в регионе по данным на III квартал 2020 года, которая составляла порядка 37,8 тыс. рублей. Тогда как к аналогичному периоду 2021 года стоимость выросла более чем на 60% - до 61,5 тыс. рублей. "Доведенные лимиты фактически не позволяют приобрести установленное соглашениями количество жилых помещений для детей-сирот с учетом текущей рыночной стоимости жилья", - подчеркивается в ответе.

Необходимость изменений в законодательство

По данным регионального министерства, в очереди на получения жилья в Кузбассе на сегодня стоят почти 13 тыс. детей-сирот, при этом более 70% из них уже достигли совершеннолетия, в 2021 году квартиры получили около 500 человек. В среднем срок ожидания получения жилья для указанной категории в регионе составляет от восьми до 10 лет. Для ускорения предоставления жилых помещений Кузбассу требуются изменения федерального законодательства.

"Правительством Кузбасса была подтверждена готовность к освоению средств резервного фонда при условии внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения до 50% предельного числа квартир, предоставляемых детям-сиротам в одном многоквартирном жилом доме. В настоящее время ограничение в 25% распространяется на все населенные пункты с численностью населения более 10 тыс. человек. Предложение Кузбасса об увеличении предельного числа квартир в одном доме до 50% поддержано Минстроем России, Минпросвещения России и Минфином России, однако рассмотрение соответствующего законопроекта Госдумой РФ было отложено на неопределенный срок", - пояснили в Минобре Кузбасса.