Сергунина: Москва должна стать открытым и удобным мегаполисом для каждого

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Москвы считают ориентиром создание современного, открытого и удобного мегаполиса для каждого. Об этом сообщила в понедельник вице-мэр столицы Наталья Сергунина, говоря о достижениях города в 2021 году.

"Прошлый год был насыщенным в том числе с точки зрения экспертных оценок нашей работы. Ориентир для нас - современный, открытый и удобный мегаполис для каждого. Разумеется, большое значение сегодня имеет цифровизация и внедрение новых технологий. Комплексные программы развития города охватывают все эти направления. И хоть многое еще предстоит сделать, приятно, что Москву уже относят к лидерам не только в России, но и на мировом уровне", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

По данным портала, в 2021 году столица вновь вошла в топ-5 в авторитетном рейтинге лучших мегаполисов мира, получила крупнейшую туристическую премию World Travel Awards в двух номинациях и стала первым в истории креативным регионом года по мнению жюри Russian Creative Awards.

Еще одно заметное событие, на этот раз в сфере гастрономии, - презентация гида Michelin по столичным ресторанам. Столица России стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в знаменитом путеводителе. Всего в нем упомянуто 69 заведений города.

Кроме того, городские проекты удостоились целого ряда наград в области цифровизации и современных технологий.