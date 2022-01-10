Новый резидент "Технополиса "Москва" будет производить лекарства от редких болезней

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новый резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" будет производить препараты для лечения редких болезней. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Новый резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" будет производить препараты для лечения редких, так называемых орфанных заболеваний", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, компания арендовала помещение общей площадью 518 кв. м на площадке "Алабушево", которое планирует модернизировать под производство вторичной упаковки в этом году.

"На втором этапе реализации инвестиционного проекта, к 2024 году, резидент возведет собственный завод там же в Зеленограде. Общий объем запланированных инвестиций в проект составит почти пять миллиардов рублей, на предприятии предполагается создать не менее 250 рабочих мест", - сказал он.

Среди лекарств, которые будет выпускать новый резидент, препараты для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний. Это, например, болезнь Гоше и муковисцидоз. После запуска собственных цехов компания будет производить субстанции и готовые лекарственные формы, первичную и вторичную упаковку для препаратов.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок. Одна находится в Печатниках и четыре - в Зеленограде: "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". Для резидентов предусмотрены особые меры поддержки. Например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента.