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"Ростелеком" сменил директора макрорегионального филиала "Урал"

Предшественник Ивана Пичугина Сергей Гусев перешел на работу в в корпоративный центр компании в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Иван Пичугин занял пост вице-президента "Ростелекома" - директора макрорегионального филиала "Урал". Он также сохранил за собой должность руководителя Екатеринбургского филиала, сообщили журналистам в пресс-службе компании в понедельник.

"На посту директора макрорегионального филиала "Урал" Иван Пичугин сменил Сергея Гусева, занимавшего эту должность на протяжении пяти лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Гусев переходит на работу в корпоративный центр компании "Ростелеком" в Москве.

Пичугин присоединился к команде уральского "Ростелекома" в 2020 году, возглавив филиал в Екатеринбурге и Свердловской области.

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