Структуры Kismet Capital Group приобрели 100% ГК "Русские башни"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Структуры Kismet Capital Group (KCG) - контролирующего акционера ГК "Вертикаль" - приобрели 100% ГК "Русские башни". Об этом говорится в сообщении KCG.

"Структуры Kismet Capital Group (KCG), контролирующего акционера ГК "Вертикаль", приобрели 100% ГК "Русские башни", одного из крупнейших независимых игроков башенного рынка России. Сделка профинансирована за счет собственных средств KCG, а также кредита от Сбербанка", - отмечается в сообщении.

После сделки "Русские башни" войдут в АО "Новые башни", создаваемое на базе активов башенной компании "Вертикаль" и "Первой башенной компании" "Мегафона". "В результате включения ГК "Русские башни" в АО "Новые башни" акционерное участие в объединенной компании будет выглядеть следующим образом: более 65% - KCG, 25% - "Мегафон", оставшаяся доля - у структур основателя "Вертикали", - уточняется в сообщении.

Портфель ГК "Русские башни" составляет около 7,2 тыс. антенно-мачтовых сооружений по всей России. В результате сделок по объединению трех башенных активов портфель АО "Новые башни" превышает 30 тыс. объектов и становится крупнейшим в России, добавляется в сообщении.

"Мы поддерживаем эту сделку, направленную на повышение стоимости объединенной компании. В целом мы считаем консолидацию башенной инфраструктуры и создание крупного независимого игрока наиболее перспективной формой развития этого бизнеса в России", - отметил генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан, чьи слова приводятся в сообщении.

Генеральный директор "Вертикали" Евгений Чермашенцев подчеркнул, что приобретение 100% ГК "Русские башни" - это важный шаг для компании. "Мы продолжим эффективно обеспечивать потребности операторов связи в пассивной телеком-инфраструктуре и намереваемся содействовать улучшению качества сети на федеральном уровне", - добавил он.

О компаниях

Kismet Capital Group - инвестиционная группа, основанная в 2016 году Иваном Тавриным. Группа владеет медиа холдингом "Медиа-1", контрольным пакетом в "Вертикали".

ГК "Вертикаль" - один из ведущих независимых игроков на рынке башенной инфраструктуры в России. Количество антенно-мачтовых сооружений составляет около 5,6 тыс. объектов.

ГК "Русские башни" - один из крупнейших федеральных независимых игроков на рынке башенной инфраструктуры в России. Количество антенно-мачтовых сооружений составляет около 7,2 тыс. объектов в 63 регионах России.