Пассажиропоток метро Новосибирска вырос почти на 30% в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Пассажиропоток новосибирского метрополитена, который по итогам 2020 года упал более чем на 30%, в 2021 году вырос на 29% - до 75 млн человек. Об этом сообщается на сайте метрополитена в понедельник.

"Перевозка пассажиров Новосибирским метрополитеном в 2021 году оказалась значительно выше, чем в 2020 году, когда было перевезено 58,1 млн пассажиров. Сегодня можно точно сказать, что [данный показатель превысит] 75 млн человек", - говорится в сообщении.

В начале 2021 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал о снижении пассажиропотока на 32% по сравнению с допандемийным 2019 годом, когда количество пассажиров, перевезенных в новосибирском метро, составило 84,5 млн.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. Сейчас строится новая станция - "Спортивная", сдача которой приурочена к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.