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Арбитражный суд на Урале отказал в иске о банкротстве экс-госсекретаря РСФСР Бурбулиса

Он должен выплатить 200 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области отказал в принятии заявления о признании бывшего госсекретаря РСФСР, бывшего первого заместителя председателя правительства России Геннадия Бурбулиса банкротом. Об этом говорится в картотеке инстанции.

Заявление поступило в суд в конце декабря 2021 года.

"В принятии заявления Киреева Геннадия Дмитриевича о признании Бурбулиса Геннадия Эдуардовича банкротом отказать", - говорится в определении суда.

В документе указано, что Бурбулис должен выплатить 200 тыс. рублей. Однако суд не может принять заявление, так как по закону требования должны составлять не менее 500 тыс. рублей.

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года, с 1991 года по 1992 год занимал в российском правительстве пост первого заместителя председателя, являлся ближайшим соратником первого президента России Бориса Ельцина. Был одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, которое оформило роспуск бывшего СССР.

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