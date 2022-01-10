ЦБ выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" из серебра и золота. Также ЦБ выпускает памятные монеты из серебра к 300-летию прокуратуры РФ серии "Исторические события" и 100-летию Кабардино-Балкарской Республики. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Инвестиционная серебряная монета "Георгий Победоносец" номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба - 999) и инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 г, проба - 999) имеют форму круга диаметром 39 и 22,6 мм соответственно.

Тираж серебряной монеты "Георгий Победоносец" номиналом 3 рубля составляет до 500 тыс. штук, золотой монеты номиналом 50 рублей - до 500 тыс. штук.

На лицевой стороне монет "Георгий Победоносец" расположено рельефное изображение государственного герба РФ и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет, знак монетного двора, обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты "Георгий Победоносец" расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Памятные монеты

Памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) имеют форму круга диаметром 39 мм.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба РФ и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет, знак монетного двора, обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и масса драгоценного металла в чистоте. Тираж каждой памятной монеты - 3 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты "300-летие Российской прокуратуры" находится рельефное изображение эмблемы прокуратуры Российской Федерации на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения здания прокуратуры, внизу по окружности имеется надпись названия монеты.

На оборотной стороне монеты "100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики" изображено здания правительства Кабардино-Балкарской Республики на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Эльбруса, слева - выполненный в цвете герб республики, а внизу имеются надписи в четыре строки с названием монеты.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу для всех видов платежей без каких-либо ограничений, напомнили в Банке России.