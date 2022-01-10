Регионы реструктуризировали 194,8 млрд рублей бюджетных кредитов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Объем бюджетных кредитов, которые реструктуризировали регионы РФ к концу 2021 года, составил 194,8 млрд рублей. Всего регионы смогут реструктуризировать 628 млрд рублей, следует из презентации, опубликованной в аккаунте вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Instagram.

"Реструктуризировано 194,8 млрд рублей бюджетных кредитов", - говорится в презентации.

Уточняется, что общий объем высвобождаемых за счет реструктуризации средств должен составить 628 млрд рублей.

Кроме того, в 2021 году регионам одобрили получение инфраструктурных бюджетных кредитов на создание 613 объектов. Согласно презентации, больше половины из них - инженерная инфраструктура, на нее регионы в целом получат 146,5 млрд рублей. Также планируется создание более 130 дорожных объектов, для этих целей субъекты взяли 130 млрд рублей займов. На социальную инфраструктуру по этой программе будет потрачено 39,7 млрд рублей, на общественный транспорт - 156 млрд рублей.

Также за прошлый год были одобрены проекты регионов для финансирования за счет инфраструктурных облигаций на сумму 14,4 млрд рублей, общий объем по этой программе - 20 млрд рублей. Кроме того, предварительно рассмотрено 13 проектов, которые могут получить средства Фонда национального благосостояния через Фонд ЖКХ.

В июне по поручению президента было принято решение о частичной реструктуризации обязательств регионов. Речь идет о займах, предоставленных в декабре прошлого года на срок до 1 июля 2021 года. По условиям реструктуризации, с 2021 по 2024 год регионы могут погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а с 2025 по 2029 год выплачивать остаток долга равными долями. Также предусмотрена возможность досрочного погашения задолженности.