В ГД внесли законопроект о штрафах за непредставление предложения о цене продукции по ГОЗ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вводящий в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) новый состав административного правонарушения по статье 14.б1 "Непредставление предложения о цене на продукцию по государственному оборонному заказу и информации о затратах на ее производство". Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект вносится в связи с ранее принятыми поправками в закон "О государственном оборонном заказе". Согласно документу, если головной исполнитель, исполнитель, единственный поставщик, а также хозяйствующие субъекты, для которых заключение контракта обязательно, не представили по запросу госзаказчика предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу (в том числе обосновывающие такую цену документы), а также информацию, которая должна быть обязательно представлена согласно законодательству в сфере гособоронзаказа, это приведет к наложению административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по фактам непредставления предложений о цене (прогнозной цене) продукции, поставляемой по гособоронзаказу, с рассмотрением дел по такому административному правонарушению предлагается наделить должностных лиц ФАС России.